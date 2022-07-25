Украинское зерно и война групп влияния в Кремле

Пока среди глубинного народа растёт разочарование в спецоперации, приведшей к катастрофическим последствиям, и звучат проклятия в адрес ее зачинщиков, ястребиный клекот секты "невойны" все громче. Понять простых россиян можно. Чего стоит одно видео с безруким молодым СВОшником, которому обмывают медальку? Он и ему подобные военные преступники, убийцы украинцев, – балласт для путинизма. Их не ждёт ничего хорошего, кроме паперти, вспомнить хотя бы известный приказ кумира Z-пропагандистов Сталина про зачистку городов от героев-инвалидов. Они – безрукие, безногие, или вовсе "самовары" – были вымараны из истории, ибо не вписались в великую "победу". Сейчас все ещё гораздо гаже, ведь идёт агрессивная имперская схватка, в которой Россия, очевидно, – позорная виновница.

В свете озвученного совершенно невозможно понять дальнейшие позывы ряда высокопоставленных ублюдков к расширению и углублению войны. Оно конечно, легко с пеной у рта заявлять о повышении планки нездоровых амбиций, ведь в окопах не их отпрыскам отрывает головы и прочие члены организмов. А из уютных московских кабинетов перекраивать карты суверенных держав кажется проще простого. Но каждое новое агрессивное заявление – лишь дополнительное подтверждение факта, что современная Россия – государство-спонсор терроризма. К тому же, как показал субботний обстрел порта Одессы, аксиома Бисмарка по части договоров с РФ – живее всех живых.

В Стамбуле при посредничестве ООН и Турции россияне подписали соглашение об экспорте украинского зерна по морскому пути. Оное предусматривает безопасный вывоз зерна из трех украинских портов – Одессы, Черноморска, Южного – в ближайшие 120 дней. Появилась надежда, что 22 млн.т. продукции попадут к потребителям в страны Африки и Азии, где уже нависла угроза голода. Но, увы, договор продержался менее суток. Российские оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы ракетами "Калибр".

Изначально в присущей им манере россияне отмалчивались, и даже якобы заверили турков, что не имеют отношения к удару. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Как выяснилось позже, Москва обманула Анкару. Команда Шойгу, подписавшего договор, заявила: «в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад ракет Harpoon». Известный рот МИД РФ Захарова оторвалась от других объектов и упомянула об уничтожении катера ВМС Украины, а депутат Госдумы Попов рассказал про ликвидацию неких ракетных систем. Все ясно, но ничего не понятно, кроме подлости путинистов. Бросается в глаза, что некие лица не только плюнули в лицо генсеку ООН и президенту Эрдогану, но и окончательно добивают опального многонационала Шойгу.

Одним из фронтменов эскалации ситуации выступает представитель армянских нацменов, глава МИД Лавров. Не успела ещё просохнуть подпись Шойгу, как Лавров выкатил новые моменты по зерновому договору. Сопровождать суда, вывозящие украинское зерно через Черное море, будет не только Россия и Турция, но и третий участник, которого определят позднее. Ещё один нехилый удар по тувинцу. Получается, что кремлевские группы влияния, стоящие за двумя лидерами "Единой России", воюют между собой не только на зерновом поле, но и более глобально.

Лавров, который вроде как должен сидеть ровно на теме дипломатии, активно лезет в чужую парафию. Пока в Минобороны, зная о колоссальных потерях в "спецоперации", изобретают военно-дипломатические схемы выхода из тупика, дипломат номер один ZOVет на баррикады. Сначала он решил расширить географию агрессии, а теперь вообще прямо твердит, что РФ готовится военным путем «помочь народу Украины избавиться «от антинародного и антиисторического режима». Что там Шойгу, когда от такой иезуитской казуистики Риббентроп переворачивается в гробу. Да, неславянское пугало из российского МИДа его переплюнуло.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/687

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