“Укроборонпром” заявляет об успешном применении украинского БПЛА на 1000 км
Спикер госконцерна “Укроборонпром” Наталья Сад сообщила во вторник, 20 июня, об успешном применении украинского беспилотника на дистанции 1000 км.
“После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км”, – написала она в Facebook, опубликовав совместный снимок с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и гендиректором “Укроборонпрома” Юрием Гусевым.
В январе 2023 года Сад сообщала, что “разработка украинского ударного дрона дальностью 1000 км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достигла такого этапа, когда о ней нельзя ничего говорить”. В октябре в госконцерне “Укроборонпром” дали понять, что завершают разработку украинского ударного беспилотника, напоминает агентство “Интерфакс-Украина”.
Отметим, что российские СМИ неоднократно сообщали об атаках украинских дронов, в том числе на Москву.
Джерело: nigroll.com