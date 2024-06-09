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Затримана екснардепка сплатила заставу та вийшла з-під варти, — ЗМІ про народну депутатку з фракції «Самопоміч»

Затримана екснардепка сплатила заставу та вийшла з-під варти, — ЗМІ про народну депутатку з фракції «Самопоміч»

Початок справи тут:

https://allkharkov.ua/news/crime/sby-zatrimala-v-kiv-kolishnu-narodny-depytatky-iaka-razom-z-splnikami-shomsiacia-zarobliala-na-y.html

Ірина Сисоєнко — колишня народна депутатка, яку затримали за бізнес на ухилянтах. Їй визначили заставу в розмірі 904 тис. грн — вона її одразу сплатила та вийшла з-під варти.

Зазначимо, лише під час обшуків у Сисоєнко та поплічників знайшли понад 40 млн грн.

Джерело: https://t.me/raddjd/23796

Новости портала «Весь Харьков»

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