Затримана екснардепка сплатила заставу та вийшла з-під варти, — ЗМІ про народну депутатку з фракції «Самопоміч»

Початок справи тут:

https://allkharkov.ua/news/crime/sby-zatrimala-v-kiv-kolishnu-narodny-depytatky-iaka-razom-z-splnikami-shomsiacia-zarobliala-na-y.html

Ірина Сисоєнко — колишня народна депутатка, яку затримали за бізнес на ухилянтах. Їй визначили заставу в розмірі 904 тис. грн — вона її одразу сплатила та вийшла з-під варти.

Зазначимо, лише під час обшуків у Сисоєнко та поплічників знайшли понад 40 млн грн.

Джерело: https://t.me/raddjd/23796

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