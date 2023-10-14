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Завдяки СБУ довічне ув’язнення отримала зрадниця, яка «наводила» російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини

Завдяки СБУ довічне ув’язнення отримала зрадниця, яка «наводила» російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка фсб, яка «зливала» в рф локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині.

За її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їй найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку фсб дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф.

Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Отриману інформацію вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму «зв’язковому». Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті.

Далі він «звітував» своєму російському куратору з фсб.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9999

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