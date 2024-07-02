Заволодіння 36 млн гривень – до суду скеровано справу стосовно колишнього керівника Харківського авіазаводу

28 червня 2024 року САП та НАБУ скерували до суду справу стосовно колишнього керівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, яке входить до сфери управління концерну «Укроборонпром», причетного до заволодіння понад 36 млн грн коштів цього підприємства.

У межах досудового розслідування встановлено, що з травня 2013 року по січень 2015 року посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, перевів кошти підприємства у сумі 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США (на момент вчинення злочину це близько 30 млн грн за курсом НБУ) іншому суб’єкту господарювання з іноземною реєстрацією, яке перебувало під контролем його знайомого громадянина Німеччини, за надання агентських послуг по продажу товарів військового призначення за кордон.

Проте з’ясувалося, що жодних послуг українське товариство від іншого суб’єкту господарювання не отримувало. Як наслідок, товариству було завдано збитків, сума яких сягає майже 30 млн гривень.

У жовтні 2014 року посадовець продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння коштами держпідприємства та діючи спільно зі своїм знайомим, підписав контракт з цим же суб’єктом господарювання на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством передоплати на суму 472 тис. дол. США (понад 6 млн грн за курсом НБУ на той час).

Проте встановлено, що указаними коштами особи заволоділи, а для приховання цих злочинних дій згодом була підписана додаткова угода до контракту про неможливість постачання систем у раніше обумовлені строки.

Дії колишнього керівника авіазаводу кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Зважаючи на те, що вказана особа переховується від слідства на території рф та тимчасово окупованій території України, стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia).

▶ ️Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2304

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