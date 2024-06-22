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Заволодіння понад 16 млн грн держустанови: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного

Заволодіння понад 16 млн грн держустанови: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного

21 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до особи, яка разом з колишнім керівником Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та директором приватної компанії підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 65 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Зауважимо, що до директора підприємства ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.

Деталі справи: https://cutt.ly/zeaWBLFA

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2276

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