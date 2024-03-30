Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи

У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.

Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.

Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2441

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