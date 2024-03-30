Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 76

Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи

Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи

У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.

Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.

Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2441

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

30 березня 1973 року помер Дмитро Донцов, публіцист, літературний критик, ідеолог українського інтегрального націоналізму
Сегодня 10:05    33
росіяни встановили на ТОТ близько 2000 вишок мобільних мереж для розповсюдження пропаганди
Сегодня 09:52    43
Крадене росією українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль
Сегодня 09:40    59
Тайвань закликав США надати Україні допомогу для стримання Китаю, – The New York Times
Сегодня 09:28    83
Вибори в Україні відбудуться, як тільки цьому сприятимуть умови. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Сегодня 09:16    66
росіяни знищують українські храми та катують священників на окупованих територіях — Інститут релігійної свободи
Сегодня 08:52    86
Новини однією строкою 2.0
Сегодня 08:45    86
СБУ затримала агентку фсб, яка наводила російські авіабомби на Сумщину
Сегодня 08:40    74
«росіяни помстяться Україні за теракт у «крокусі»: що вигадують ворожі боти
Сегодня 08:17    94
Сирський прокоментував заміну Залужного: Причини - вагомі
Сегодня 08:06    139
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 