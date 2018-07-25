Завтра в Харькове - сильный дождь

Завтра, 26 июля, в Харькове ожидается дождливая погода.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в четверг в городе будет облачно с прояснениями, ночью и утром ожидается сильный дождь.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, грозы, местами возможен град.

Ветер - 5-10 м/с, местами шквальный - до 20 м/с.

Температура воздуха ночью – 16-21 градус тепла, днем - 28-33 градуса выше нуля.

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