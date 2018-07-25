Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:05
Просмотров: 259

Завтра в Харькове - сильный дождь

Завтра в Харькове - сильный дождь

Завтра, 26 июля, в Харькове ожидается дождливая погода.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в четверг в городе будет  облачно с прояснениями, ночью и утром ожидается сильный дождь.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, грозы, местами возможен град.

Ветер - 5-10 м/с, местами шквальный - до 20 м/с.

Температура воздуха ночью – 16-21 градус тепла, днем - 28-33 градуса выше нуля.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 