На Баварии в частном гараже сгорела "Волга"

24 июня в 17:16 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Лютовской, 38 в Новобаварском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что пожар произошел в деревянном здании гаража, где стоял легковой автомобиль «ГАЗ 2410 Волга».

На тот момент гараж горел уже по всей своей площади в 70 кв.м.

Автомобиль также был полностью охвачен огнем. Существовала угроза распространения огня на соседний гараж.

В 17:16 пожар спасателям удалось локализовать. В 18:30 пожар был полностью ликвидирован.

Погибших и травмированных в результате ЧП нет.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Агентство Телевидения Новости