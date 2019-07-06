Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:35
Просмотров: 53

Пожар в Первомайском районе: правоохранители устанавливают личность умершего

Пожар в Первомайском районе: правоохранители устанавливают личность умершего

5 июля в полицию поступило сообщение о том, что в селе Марьевка произошло возгорание сухой травы, после тушения которой было обнаружено обгоревшее тело мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

На одной из улиц в горелых камышах полицейские обнаружили тело мужчины. На вид ему от 25 до 35 лет. На теле умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил телесные повреждения в виде синяков и след от удара током.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению личности человека, который причастен к преступлению, и установления личности умершего. 

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 