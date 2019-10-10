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Под Харьковом во время движения загорелся маршрутный автобус

Под Харьковом во время движения загорелся маршрутный автобус

10 октября в 11:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в автобусе «Богдан», который загорелся во время движения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен салон и моторный отсек автобуса на площади около 10 кв.м.

В 11:37 пожар был локализован, а в 11:46 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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