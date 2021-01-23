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В Песочине загорелся грузовик: в кабине нашли обгоревшее тело водителя

В Песочине загорелся грузовик: в кабине нашли обгоревшее тело водителя

Сегодня утром на "101" поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля "DAF", который стоял на парковке в поселке Песочин.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей пламя успело распространиться по моторному отсеку и перекинулось на полуприцеп грузовика. Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.

С помощью воздушно-механической пены огонь удалось ликвидировать. В сгоревшей дотла кабине было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается.

Причина возникновения пожара выясняется.

Агентство Телевидения Новости

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