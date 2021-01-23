Сегодня 11:07
Просмотров: 60
В Песочине загорелся грузовик: в кабине нашли обгоревшее тело водителя
Сегодня утром на "101" поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля "DAF", который стоял на парковке в поселке Песочин.
Как рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей пламя успело распространиться по моторному отсеку и перекинулось на полуприцеп грузовика. Общая площадь пожара составляла около 20 кв.м.
С помощью воздушно-механической пены огонь удалось ликвидировать. В сгоревшей дотла кабине было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается.
Причина возникновения пожара выясняется.
Загрузка...