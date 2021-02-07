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Под Харьковом на дороге во время движения загорелся автомобиль

Под Харьковом на дороге во время движения загорелся автомобиль

В Валковском районе Харьковщины сегодня, 7 февраля, на дороге во время движения загорелся автомобиль «RENAULT KANGOO».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 10:35 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в пгт. Старый Мерчик, на ул. Калиновой.

На момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек на площади около 2 кв.м.

В 11:05 пожар был локализован, а в 11:25 - ликвидирован.

Причина его возникновения устанавливается.

 

Агентство Телевидения Новости

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