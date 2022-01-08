В центре Харькова произошел пожар в студенческом общежитии: эвакуировали более ста человек

В Харькове вечером 7 января произошел пожар в студенческом общежитии, во время которого эвакуировали более ста человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 7 января в 21:11 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Алчевских, 46. Возгорание возникло в одной из комнат Харьковского национального университета им. Каразина.

Прибывшие на место пожарные установили, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.

Из-за сильного задымления с верхних этажей общежития на улицу спасатели эвакуировали 106 студентов.

Жертв и пострадавших нет.

В 21:31 пожар локализовали, а уже в 22:37 ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости