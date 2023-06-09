Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:51
Просмотров: 41

У Харкові працюватимуть додаткові пункти збору допомоги херсонцям: що потрібно

У Харкові працюватимуть додаткові пункти збору допомоги херсонцям: що потрібно

З самого ранку черги харків’ян зі всього міста вишикувалися біля пункту збору допомоги херсонцям в Новобаварському районі.

Про це у своєму тг-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова через такий відгук додаткові штаби допомоги відкриються у кожному районі Харкова.

«Сьогодні ці школи будуть відкриті для збору підтримки з 15:00. А від завтра працюватимуть з 9 до 18 години», – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз серед найнеобхіднішого:

питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи-заброди, заброди-комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни.

Адреси пунктів допомоги:

–  школа №49, вул. Харківських дивізій, 7/3;

–  школа №123, вул. Академіка Павлова, 142а;

–  школа №51, пр. Науки, 68Б;

–  школа №13, вул. Благовещенская, 36;

–  школа №113, пр. Альошина, 9;

–  школа №62, вул. Академіка Вальтера, 2;

–  школа №120, вул. Катеринінська, 8;

–  школа №94, вул. Плеханівська, 151.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 