Чем опасны одноразовые маски в зимнее время?

Ношение одноразовых медицинских масок в зимнее время опасно тем, что данное средство защиты становится местом размножения вирусов, – об этом предупредил врач Андрей Кондрахин.

Терапевт рассказал, что в зимнее время из-за дыхания, проходящего через маску в холодную погоду, на ней может образовываться конденсат – как следствие, образуется благоприятная среда для размножения различных микроорганизмов.

«Если вам удобно носить именно одноразовую медицинскую маску, то советую поверх нее накручивать шарф – это поможет избежать слишком быстрого намокания индивидуального средства защиты», — поделился советом врач терапевт.

По мнению медика, в зимнее время предпочтительнее носить хлопчатобумажные маски, поскольку на таких изделиях влага скапливается не так интенсивно. Такие маски можно менять примерно раз в два-три часа, тогда как одноразовые – ежечасно.

Источник: Новости Ю

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