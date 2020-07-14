Медицинские маски сокращают риск заражения коронавирусом на 65%

Все мы неоднократно слышали, что ношение медицинских масок в публичных местах является эффективным средством профилактики заражения коронавирусом. И теперь исследование показало, насколько именно снижается риск заражения благодаря маскам.

Ношение медицинских масок резко сокращает риск заражения коронавирусом, как установили ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Если человек закрывает нос и рот специальной тканью, то вероятность попадания в организм COVID-19 воздушно-капельным путём уменьшается на 65%. Ранее ученые предполагали, что маски нужно носить только заболевшим, так как в этом случае они не заразят окружающих. А поскольку заболевание часто протекает без симптомов, то использовать маски нужно вообще всем подряд.

И вот теперь строгое научное исследование показывает, что ношение медицинских масок полезно не только заражённым, но и здоровым людям. Если у вас на лице маска, вероятность проникновения мельчайших капель с вирусом в организм уменьшается значительно. Если же вы еще и соблюдаете правила социального дистанцирования, то есть находитесь на расстоянии не менее полутора метров от окружающих, то риск заражения вообще сокращается на 90%.

Существуют два основных метода распространения коронавируса. Первый — воздушно-капельный, второй — за счет аэрозольных частиц. При воздушно-капельным методе люди заражаются от инфицированных, которые кашляют и чихают. В воздух выделяются капли размером в одну треть толщины человеческого волоса, но видимые глазу человека. А вот аэрозольные частицы выделяются в атмосферу при дыхании и разговоре, и по диаметру это одна сотая человеческого волоса, так что увидеть их нельзя. Это более опасный способ заражения, но от него можно защититься, если избегать больших скоплений людей, носить медицинские маски и тщательно мыть руки.

Источник: Новости Ю

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