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В Израиле создали защитную маску за $1,5 млн

В Израиле создали защитную маску за $1,5 млн

Ювелиры создали самую дорогую защитную маску на планете. Она сделана из 18-каратного белого золота и инкрустирована брильянтами.

Израильские ювелиры создали уникальную драгоценную медицинскую маску с высочайшей степенью защиты. Стоимость изделия составляет примерно 1,5 миллиона долларов, пишет The Times of Israel, ссылаясь на дизайнера и владельца ювелирной фирмы Yvel Исаака Леви.

Маска сделана из 18-каратного белого золота и инкрустирована 3,6 тысячами бриллиантами черного и белого цвета.

Ее вес 240 грамм, это примерно в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски.

Известно, что изделие оснащено фильтрами высшего качества N99.

Такую маску заказал у ювелиров Израиля китайский бизнесмен, проживающий в США. Одним из главных его требований было то, чтобы ювелирный шедевр был готов к концу 2020 года и чтобы он стал самым дорогим подобным изделием в мире.

В Израиле создали защитную маску за $1,5 млн

timesofisrael.com 

 

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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