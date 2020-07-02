Дженнифер Энистон эмоционально призвала носить защитные маски

Голливудская актриса Дженнифер Энистон эмоционально призвала поклонников носить защитные маски и не игнорировать карантинные требования в условиях пандемии коронавируса.

Об этом она написала в Instagram.

Она отметила, что понимает, что носить маски неудобно и дискомфортно, но все же призвала носить их, понимая необходимость защититься от вируса.

“Я понимаю, что маски — это неудобно и дискомфортно. Но это меньшее зло на фоне закрытых компаний, уволенных людей и врачей, уставших от непосильных нагрузок. Этот вирус забрал слишком много жизней из-за нашей безответственности”, – написала актриса.



Энистон отметила, что некоторые люди заявляют о том, что, заставляя носить маски, чиновники ущемляют их права. Она считает, что эту рекомендацию медиков политизировали на фоне предстоящих выборов.

“Люди раздражаются по поводу того, что их права ущемлены, когда их просят надеть маски. Это простую и эффективную рекомендацию политизировали… Но это не тема для обсуждений. Если вам важна жизнь человека, прошу, просто надевайте чертовы маски и призывайте других делать так же”, – добавила знаменитость.

Она отметила, что в стране много людей, которые не носят маски демонстративно, тем самым показывая, что им “наплевать на безопасность” остальных.

Источник: bykvu.com/

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