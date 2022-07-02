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Сегодня 08:22
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Чому Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Після того як Сирія «визнала» так звані «днр/лнр», відповідь Києва не змусила себе чекати – дипломатичні відносини між країнами було розірвано.

Чому така реакція є єдиною правильною?

● Україна максимально жорстко реагує на будь-які спроби підірвати свій суверенітет і територіальну цілісність.

● Президент Сирії – пропутінський диктатор Башар Асад, який воює з власним народом. Він винен у скоєнні воєнних злочинів, зокрема, в застосуванні хімічної зброї проти мирного населення Сирії.

● Режим Асада тісно пов’язаний з кремлем і буде робити все, що той йому накаже. Ще раніше Сирія визнала «державами» окуповані росією грузинські території – Абхазію та Південну Осетію. Крім цього, проти України воюють російські генерали, які раніше допомагали режиму Асада вбивати сирійців і знищувати Алеппо.

● Сирія не соромиться купувати у росіян крадене українське зерно.

● До України дипломатичні відносини з Сирією розірвали десятки держав. Серед них – США, Велика Британія, Франція, Туреччина. Проти країни буде розпочато процедуру торговельного ембарго та санкцій щодо юридичних та фізичних осіб.

● У плані підтримання відносин з народом Сирії в України існує краща альтернатива режиму Асада: низка держав надали дипломатичний статус представникам сирійської опозиції.

#справдіпояснює

Источник: https://t.me/spravdi/12192

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