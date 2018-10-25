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Эксперты бьют тревогу: треть молочной продукции в Украине - фальсифицированная

Количество фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%. Наибольшее количество фальсификата продается на стихийных рынках.

Эксперты бьют тревогу: треть молочной продукции в Украине - фальсифицированная

Такие данные обнародовала Ассоциация производителей молока (АПМ).

Большой объем фальсификата негативно влияет на рентабельность производства молока.

Из-за бесконтрольного производства фальсификата, производители молока теряют рынок сбыта. Наконец, если сейчас мы переживаем из-за поддельных молочных продуктов, то через несколько лет мы не будем иметь отечественной молочки вообще, потому что не будет молочного стада.

Также в АПМ заявили, что с начала года УМИ (индекс условной рентабельности производства молока) снизился на 40%, а поголовье КРС за последние пять лет сократилось на 17,5%.

В связи с этим производители настаивают на принятии закона О молоке и молочных продуктах, который позволит потребителям четко различать фальсификат от настоящей продукции.

При этом комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета отклонил почти все предложения Всеукраинского аграрного совета, поддержанные ключевыми аграрными ассоциациями, по совершенствованию государственной поддержки аграрной отрасли в 2019 году.

"В целом, мы характеризуем ситуацию в части государственной поддержки аграрной отрасли, как катастрофическую, потому что такого низкого уровня использования выделенных средств в истории украинского АПК еще не было. Это прецедент. Причиной этого является перераспределение дотаций на те направления, которые аграриями не востребованы, и, наоборот, отказ от финансирования нужных направлений и программ. Кроме того, на пути получения сельхозпроизводителями средств стоят различные административные препятствия", - отметил заместитель председателя ВАС Михаил Соколов.

Несмотря на это в прошлых месяцах Украина увеличила экспорт молока в четыре раза. Значительная часть продукции экспортировалась в Ливию.

Новости портала «Весь Харьков»

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