Оценена польза растительного молока

Растительное молоко, купленное в магазине, может навредить организму, поскольку при его производстве используются различные добавки. Об этом рассказала нутрициолог, основательница подмосковной Детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда в беседе с радио Sputnik

Специалист посоветовала делать растительное молоко в домашних условиях, чтобы получить действительно полезный напиток. «Если дома приготовить молоко, оно расслоится к вечеру, если купить молоко, оно прокиснет, не расслоившись. Значит, там содержатся эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, всяческие добавки», — пояснила эксперт.

Скирда также отметила, что «наименьшим злом» является кокосовое молоко, поскольку при его приготовлении используется меньше добавок.

Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование молока и назвал бренды с самыми вкусными продуктами. Специалисты установили, что самым качественным продуктом является «Простоквашино». Продукт этого бренда наравне с «Молоко нашей дойки» и «Ашан» также обладает лучшим вкусом. У продуктов брендов «Домик в деревне», «Вологодское лето», «Сарафаново» и Billa выявлен кормовой привкус, отметили специалисты.

Источник: m.lenta.ru/

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