Где нельзя купаться (КАРТА)

​Харьковский лабораторный центр обнародовал обновленную карту водоемов региона, в которых не рекомендуется купаться.

В результате лабораторынх исследований установлено, что вода на пляже на реке Мерла в Краснокутске и на Петренковском водоеме в Харькове (угол ул. Краснодарской и проспекта Тракторостроителей) содержит сверхнормативное количество лактозоположительных кишечных палочек.

В связи с этим купаться на этих пляжах не рекомендуется.

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