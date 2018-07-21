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Где нельзя купаться (КАРТА)
Харьковский лабораторный центр обнародовал обновленную карту водоемов региона, в которых не рекомендуется купаться.
В результате лабораторынх исследований установлено, что вода на пляже на реке Мерла в Краснокутске и на Петренковском водоеме в Харькове (угол ул. Краснодарской и проспекта Тракторостроителей) содержит сверхнормативное количество лактозоположительных кишечных палочек.
В связи с этим купаться на этих пляжах не рекомендуется.
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