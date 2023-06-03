Сегодня 08:30
Просмотров: 123
На ТОТ Донеччини спостерігається брак питної води через корупцію у лавах загарбників
Працівники підконтрольного окупантам «днр» підприємства «вода донбасу» не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання і водовідведення, повідомляють у Центрі національного спротиву.
Також спостерігається проблема з підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст.
У ЦНС додають, що головною причиною є розкрадання коштів окупаційною «адміністрацією», які виділялися кремлем на ремонт інфраструктури.
Джерело: https://t.me/spravdi/29893