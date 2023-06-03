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На ТОТ Донеччини спостерігається брак питної води через корупцію у лавах загарбників

На ТОТ Донеччини спостерігається брак питної води через корупцію у лавах загарбників

Працівники підконтрольного окупантам «днр» підприємства «вода донбасу» не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання і водовідведення, повідомляють у Центрі національного спротиву.

Також спостерігається проблема з підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст.

У ЦНС додають, що головною причиною є розкрадання коштів окупаційною «адміністрацією», які виділялися кремлем на ремонт інфраструктури.

Джерело: https://t.me/spravdi/29893

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