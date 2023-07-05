Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:45
Просмотров: 68

В Україні готуються до будівництва 150-кілометрового магістрального водогону

В Україні готуються до будівництва 150-кілометрового магістрального водогону

Водопровід забезпечить водою щонайменше мільйон мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомив міністр інфраструктури Кубраков:

- Проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км.

Аби реалізувати проєкт, до нього залучили низку міжнародних партнерів, котрі забезпечують закупівлю та логістику труб, насосів великої потужності.

Уряд виділив на будівництво 1,5 мільярда гривень.

Джерело: https://t.me/spravdi/31138

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В оккупированном Мариуполе при загадочных обстоятельствах гибнут русские военные
Сегодня 07:12    12
Оперативна інформація станом на 06.00 05.07.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:06    53
Что может быть хуже Путина?
Сегодня 07:03    51
Британська розвідка розкрила російську тактику при контрнаступі ЗСУ
Сегодня 06:54    68
Про результати ВАКС за червень. Отже перша інстанція та апеляція Антикорсуду:
Сегодня 06:35    85
путин "поможет" с разминированием на оккупированных территориях
Сегодня 06:27    94
оккупанты превратили химический завод в Крыму в военную базу
Сегодня 06:18    79
САП проситиме про відсторонення голови Тернопільської облради
Сегодня 06:09    107
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    132
Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на ЗАЭС — Генштаб
04.07.2023 19:55    269
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 