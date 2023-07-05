В Україні готуються до будівництва 150-кілометрового магістрального водогону

Водопровід забезпечить водою щонайменше мільйон мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомив міністр інфраструктури Кубраков:

- Проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км.

Аби реалізувати проєкт, до нього залучили низку міжнародних партнерів, котрі забезпечують закупівлю та логістику труб, насосів великої потужності.

Уряд виділив на будівництво 1,5 мільярда гривень.

Джерело: https://t.me/spravdi/31138

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