Я просила позволить мне умереть. Эмилия Кларк рассказала о перенесенных двух операциях на мозге

Британская актриса Эмилия Кларк, которая получила популярность благодаря роли в Игре престолов, впервые рассказала, что за последние восемь лет перенесла две жизненно важные операции на мозге.

Звезда Игры престолов в своем материале для The New Yorker поделилась, что операции были трудными и не всегда успешными, как и ее выздоровление - в какой-то момент она впала в отчаяние, когда не смогла вспомнить свое имя.

32-летняя актриса рассказала, что проблемы со здоровьем начались в феврале 2011 года, вскоре после завершения съемок в первом сезоне сериала HBO. Она занималась с тренером в Лондоне, когда почувствовала головную боль.

Кларк в роли Дейенерис / Фото: Helen Sloan / HBO

«Мой тренер заставил меня встать в положение планки, и я сразу почувствовала, будто резинка сжала мой мозг, - сообщила Кларк. - Я пыталась игнорировать боль и пройти сквозь нее, но просто не могла. Я сказала своему тренеру, что мне нужен перерыв. Каким-то образом, почти ползком, я добралась до раздевалки. Я добрался до унитаза, упала на колени и меня сильно вырвало. Тем временем боль - стреляющая, колющая, сжимающая - усиливалась. На каком-то уровне я знала, что происходит: мой мозг был поврежден».

В клинике ее отправили на МРТ: «Диагноз был быстрым и зловещим: субарахноидальное кровоизлияние (SAH), опасный для жизни тип инсульта, вызванный кровотечением в пространство, окружающее мозг. У меня была аневризма, разрыв артерии. Как я позже узнала, около трети пациентов с SAH умирают сразу или вскоре после этого. Пациентам, которые выживают, необходимо срочное лечение для устранения аневризмы, так как существует очень высокий риск повторного, часто смертельного кровотечения».

По словам Кларк, трехчасовая операция была «минимально инвазивной» и не требовала вскрытия черепа, но, когда она проснулась, «боль была невыносимой».

Она провела четыре дня в отделении интенсивной терапии, а затем еще полторы недели понадобилось на восстановление. Кларк сказала, что две недели после операции были важным маркером, чтобы проверить ее прогресс, но не все было хорошо, и она даже не могла вспомнить свое имя.

«Я страдала от состояния, называемого афазией, вследствие травмы моего мозга, - рассказала актриса. - В худшие моменты я хотела, чтобы меня «отключили». Я просила медперсонал позволить мне умереть. Моя работа - вся моя мечта о том, какой будет моя жизнь - сосредоточена на языке, на общении. Без этого я была бы потеряна. Меня отправили обратно в отделение интенсивной медицины, и примерно через неделю афазия прошла. Я смогла говорить».

Кларк смогла покинуть больницу и продолжить работу, но ее предупредили, что на другой стороне ее мозга была еще одна аневризма, поменьше размером, которая могла разорваться в любой момент. Актриса вернулась к промо-туру Игры престолов, но «часто была настолько одурманенной, настолько слабой, что думала, что умру», и время от времени принимала морфий между интервью, чтобы справиться с болью.

Съемки второго сезона сериала стали для Кларк огромным испытанием: «Если говорить действительно честно, каждую минуту каждого дня я думала, что умру».

В 2013 году во время одного из регулярных сканирований мозга врачи обнаружили, что вторая аневризма увеличилась вдвое и нуждается в операции.

«Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура не удалась, - вспоминает Кларк. - У меня было сильное кровотечение, и врачи дали понять, что мои шансы на выживание будут сомнительны, если они не начнут оперировать снова. На этот раз им нужно было получить доступ к моему мозгу старомодным способом - через мой череп. И операция должна была произойти немедленно».

Актриса добавила, что это выздоровление «было еще более болезненным, чем после первой операции».

«Я снова провела месяц в больнице, и в определенные моменты я потеряла всякую надежду, - поделилась она. - Я не могла никому смотреть в глаза. Было ужасное беспокойство, приступы паники... Я чувствовала себя оболочкой. Настолько, что мне сейчас трудно вспомнить эти темные дни во всех подробностях. Мой разум заблокировал их. Но я помню, что была убеждена, что не собираюсь дальше жить».

Но здоровье Кларк неуклонно улучшалось: «За годы, прошедшие после моей второй операции, я восстановилась даже за пределы моих самых необоснованных надежд. Сейчас я здорова на сто процентов».

После болезни актриса создала благотворительную организацию SameYou, чтобы собирать деньги для людей, которые выздоравливают после черепно-мозговых травм и инсультов.

«Есть что-то отрадное в том, что наступил конец Игры престолов, - подытожила Кларк. - Я так рада быть здесь, видеть конец этой истории и начало всего, что будет дальше».

Источник: style.nv.ua

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