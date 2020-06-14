Как не стать жертвой жары: советы медиков
Уже несколько дней подряд в Харькове стоит 30-градусная жара.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в пятницу и субботу температура воздуха в регионе составит плюс 32-35 градусов. В жаркую погоду характерны обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, кроме того, у человека может случиться солнечный или тепловой удар. Как отметили в Харьковском областном центре здоровья, необходимо вовремя распознавать симптомы солнечного удара и следовать рекомендациям, чтобы его избежать.
Симптомы теплового или солнечного удара:
● усталость, разбитость, сонливость;
● шум, звон в ушах;
● головокружение;
● тахикардия (частота пульса может увеличиваться до 150-200 ударов в минуту);
● тошнота;
● головная боль;
● температура тела может превышать 41 градус;
● частое дыхание.
Если человеку в этот момент не оказать срочной помощи, он потеряет сознание, может произойти кровоизлияние в мозг.
Как помочь, если человек рядом с вами почувствовал себя плохо или потерял сознание:
● прежде всего, выведите его в тенистое прохладное место;
● поднимите его голову, чтобы улучшить отток крови;
● облейте человека холодной водой или заверните его во влажную простыню, чтобы быстрее охладить тело;
● положите влажный холодный компресс на голову;
● дайте человеку больше питья - холодную минеральную воду или крепкий сладкий чай. Если состояние человека ухудшается – вызывайте скорую помощь.
Чтобы избежать негативных проявлений, нужно следовать нескольким рекомендациям:
● носите просторную одежду из натуральных тканей - она не препятствует дыханию кожи и не приводит к перегреванию организма;
● в жару пейте теплую воду – она намного лучше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом;
● старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищайте голову шляпой или зонтиком;
● помните, что с 12:00 до 16:00 солнце активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
● не употребляйте алкоголь, ведь при его употреблении в жару организм становится более чувствительным к высокой температуре;
● не используйте декоративную косметику или сведите ее использование к минимуму - она мешает терморегуляции кожи;
● чаще принимайте водные процедуры - это очищает поры и освежает тело;
● выпивайте в среднем 2-2,5 л воды в сутки.
Рекомендации по правильному питанию:
прежде всего, умерьте количество съедаемой пищи, постарайтесь перейти на дробное питание мелкими порциями 4-5 раз в день. Рекомендуются кисломолочные продукты. В жару нарушается кислотно-щелочной баланс организма – он сдвигается в "кислую" сторону. Поэтому необходимо употреблять в пищу продукты, которые имеют щелочную валентность – растительную пищу и молочные продукты. Летом ешьте больше овощей, зелени, ягод, фруктов и меньше мяса, жареных, жирных и копченых продуктов, поскольку они тяжело перевариваются.
Источник: sq.com.ua