Как не стать жертвой жары: советы медиков

Уже несколько дней подряд в Харькове стоит 30-градусная жара.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в пятницу и субботу температура воздуха в регионе составит плюс 32-35 градусов. В жаркую погоду характерны обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, кроме того, у человека может случиться солнечный или тепловой удар. Как отметили в Харьковском областном центре здоровья, необходимо вовремя распознавать симптомы солнечного удара и следовать рекомендациям, чтобы его избежать.

Симптомы теплового или солнечного удара:

● усталость, разбитость, сонливость;

● шум, звон в ушах;

● головокружение;

● тахикардия (частота пульса может увеличиваться до 150-200 ударов в минуту);

● тошнота;

● головная боль;

● температура тела может превышать 41 градус;

● частое дыхание.

Если человеку в этот момент не оказать срочной помощи, он потеряет сознание, может произойти кровоизлияние в мозг.

Как помочь, если человек рядом с вами почувствовал себя плохо или потерял сознание:

● прежде всего, выведите его в тенистое прохладное место;

● поднимите его голову, чтобы улучшить отток крови;

● облейте человека холодной водой или заверните его во влажную простыню, чтобы быстрее охладить тело;

● положите влажный холодный компресс на голову;

● дайте человеку больше питья - холодную минеральную воду или крепкий сладкий чай. Если состояние человека ухудшается – вызывайте скорую помощь.

Чтобы избежать негативных проявлений, нужно следовать нескольким рекомендациям:

● носите просторную одежду из натуральных тканей - она не препятствует дыханию кожи и не приводит к перегреванию организма;

● в жару пейте теплую воду – она намного лучше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом;

● старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищайте голову шляпой или зонтиком;

● помните, что с 12:00 до 16:00 солнце активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

● не употребляйте алкоголь, ведь при его употреблении в жару организм становится более чувствительным к высокой температуре;

● не используйте декоративную косметику или сведите ее использование к минимуму - она мешает терморегуляции кожи;

● чаще принимайте водные процедуры - это очищает поры и освежает тело;

● выпивайте в среднем 2-2,5 л воды в сутки.

Рекомендации по правильному питанию:

прежде всего, умерьте количество съедаемой пищи, постарайтесь перейти на дробное питание мелкими порциями 4-5 раз в день. Рекомендуются кисломолочные продукты. В жару нарушается кислотно-щелочной баланс организма – он сдвигается в "кислую" сторону. Поэтому необходимо употреблять в пищу продукты, которые имеют щелочную валентность – растительную пищу и молочные продукты. Летом ешьте больше овощей, зелени, ягод, фруктов и меньше мяса, жареных, жирных и копченых продуктов, поскольку они тяжело перевариваются.

Источник: sq.com.ua

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