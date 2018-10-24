Как нельзя пить и в чем опасность?

Чай – источник витаминов. Но если его пить неправильно, пользы не будет. Можно даже нанести вред своему здоровью.EtCetera узнавал об особенностях «умного» чаепития.

ЛИТРЫ ПОЛЬЗЫ. Полезных веществ в чае – множество: витамины B1, B2, C, P, K и PP, флавоноиды, танины, полифенолы, катехины, аминокислоты и белки, кофеин, теобромин и теофиллин, органические кислоты и эфирные масла. Чай содержит полезные организму железо, магний, натрий, кремний, марганец, калий, кальций, фтор, медь, фосфор, йод.

«Волшебный напиток» будет бодрить тело и укреплять иммунитет, если его правильно пить.

ЧАЙ НАТОЩАК. Утренняя чашка чая, да еще и с сахаром – самая настоящая «бомба для пищеварения», удар по желудочному соку и желчи. Чашка чая натощак отбивает аппетит и нарушает суточный режим питания. Чтобы этого не происходило, диетологи советуют натощак выпивать стакан теплой воды.

КРЕПКАЯ ЗАВАРКА. Слишком крепкий чай пользы организму тоже не принесет. Перевозбуждение нервной системы, учащенное сердцебиение, нервозность и бессонница, обезвоживание организма, чувство жажды – побочные действия очень крепкого чая.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ. «Волшебный напиток» не должен быть очень горячим. Листья в чашке должны успеть завариться – выделить все полезные вещества. Кроме того, горячие напитки обжигают слизистую оболочку горла, пищевода и желудка.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ЗАВАРИВАНИЕ. Нельзя держать чай в заварочной посуде дольше часа. При длительном настаивании он становится слишком крепким, начинает горчить и теряет большинство полезных веществ.

ЧАЙ ПЕРЕД ЕДОЙ. Есть нужно только через 25-30 минут после выпитой чашечки чая. Главный компонент чая – танин. Он «связывает» белки и не дает им возможности перевариться в желудке. Из-за этого желудочный сок временно перестает вырабатываться, а вкусовое восприятие еды – меняется.

ЧАЙ ПОСЛЕ ЕДЫ. Запивая чаем еду, вы не даете шанса усвоиться белкам, а добавляя в чай сахар, – рискуете набрать лишний вес.

После еды подождите полчаса и пейте чай на здоровье!

ВЧЕРАШНИЙ ЧАЙ. Главное: чай должен быть свежезаваренным. За ночь напиток станет горьким, крепким, «бесполезным». А в переночевавшем сладком чае размножаются патогенные микроорганизмы.

С ЛЕКАРСТВАМИ. Активные вещества, содержащиеся в чае, могут «конфликтовать» с лекарствами. Например, танин в комплексе с папаверином или эуфиллином плохо сказывается на сердечной деятельности. Чай снижает эффект противозачаточных и успокаивающих средств, но усиливает действие лекарств, предназначенных для поднятия тонуса, стимулирования физической и умственной активности.

Источник: http://etcetera.media

Новости портала «Весь Харьков»