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Как правильно пить во время тренировок, чтобы похудеть

Как правильно пить во время тренировок, чтобы похудеть

Те, кто занимается спортом, всегда берут с собой бутылку с водой, ведь во время тренировки можно потерять с потом более литра жидкости, которую необходимо восполнять.

Некоторые участники тренировок, особенно это касается девушек, стараются на пить во время занятий, намереваясь поскорее похудеть. Врачи подчеркивают, что это более чем опасный путь, приводящий к сгущению крови и повышенной нагрузке на сердце и почки (в них легко образуются камни). В обморок при этом тоже довольно легко упасть.

Нужно помнить, что именно вода необходима для расщепления жиров. Некоторые медики считают самым лучшем «растворителем» жира именно воду.

Нехватка воды значительно снижает работоспособность и эффективность от тренировок. Обезвоживание в целом повышает восприимчивость к инфекциям и аллергическим реакциям.

Слишком много пить во время занятий спортом тоже не стоит, это плохо для сердца. Лучше всего пить по глотку, и именно воду, а не сладкие напитки и уж тем более энергетики. Вода должна быть теплой, иначе вы простудите горло. После тренировки можно выпить стакан воды, но тоже не залпом.

Что касается специальных спортивных напитков, то они тоже подходят, поскольку помогают оптимизировать обмен воды в организме и восполнить соли калия, кальция, магния и железа. Но и ими лучше не злоупотреблять, чтобы не нарушить баланс минеральных веществ.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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