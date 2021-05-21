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Кардиолог дал советы о поддержке организма в жару

Кардиолог дал советы о поддержке организма в жару

В 30-градусную жару следует уменьшать привычные нагрузки, исключать слишком активную работу и спорт, особенно при наличии хронических сердечно-сосудистых проблем.

В своем интервью кардиолог Юрий Конев порекомендовал для поддержки организма в жару ограничивать нахождение на открытом солнце «особенно в часы с 12:00 до 17:00, когда светило самое горячее».

Еще один совет врача – носить одежду, сшитую из натуральных тканей, и светлую, чтобы отражать солнечные лучи.

Также Конев советует снижать в жару нагрузки, придерживаться более щадящего для организма режима. Например, не работать днем на огороде, на дачном участке. В другие часы кардиолог рекомендует работать сидя, с использованием складного стульчика, наколенников.

Другой совет, который дал Юрий Конев, – проконсультироваться с врачом о приеме лекарств в жару: возможно, понадобиться что-то изменить. Дополнительно кардиолог уточнил, что для поддержки организма в жару

«нужно соблюдать водный режим, если нет противопоказаний, сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с недостаточностью кровообращения».
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: жара

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