Полезные советы для летних тренировок

Занятия спортом в жару сулят превратиться не только в «потную катку», но и могут повлечь неприятные последствия для организма.Лето, как известно, скоротечно. И для многих людей, занимающихся здоровым образом жизни, нет ничего лучше, чем вырваться из опостылевших четырех стен спортзала на свежий воздух. Однако занятия спортом в жаркую погоду имеют и свои недостатки.

Вот несколько простых, но проверенных советов, которые помогут вам прийти в форму с пользой, удовольствием и без последствий для организма.

1.

Спорт и жара несовместимы Тренировки во время полуденной жары — не самая хорошая идея. Во-первых, такая тренировка вряд ли принесет удовольствие, а во-вторых, отчаянный спортсмен имеет все шансы получить тепловой удар со всеми «приятными» вытекающими последствиями — жуткой головной болью, слабостью и тошнотой.Самое оптимальное время для тренировок летом — раннее утро или вечер, когда солнце уже не опаляет своими лучами, и становится прохладно.

Это интересно: Мужчины племени Водабе делают прическу и макияж, чтобы впечатлить дам (ФОТО)

2.

Солнцезащитный крем не будет лишним Если предыдущий совет вы решили проигнорировать, то не забудьте, что солнечные ванны вкупе с тренировками подарят вам не красивый бронзовый загар, но ожоги. Из-за которых следующие несколько дней вам будет весьма не комфортно заниматься спортом на свежем воздухе под палящим солнцем.И какими бы брутальными вы не были, мы настоятельно рекомендуем перед выходом на на улицу использовать солнцезащитный крем. И да, глаза тоже стоит беречь от яркого солнца — надевайте очки.

3.

Вода — ваш постоянный спутник Вы и сами прекрасно знаете, что в жару без воды — никуда. При интенсивных физических нагрузках может быстро наступить обезвоживание организма. Поэтому лучше пить воду не когда вам захотелось пить, но на протяжении всей тренировки, и маленькими глотками.

4.

Следи за собой, будь осторожен Райский щебет птиц, ласковый ветер, солнце, шепот листьев или любимая музыка в наушниках могут отвлечь вас от самого главного — от дороги, по которой вы бежите.Тем более, если вы занимаетесь пробежкой в парке или лесополосе — корни деревьев или влажная от росы трава очень коварны, и вы вполне можете встретиться с ними лбом, споткнувшись или подскользнувшись. А камни или другой «мусор» на вашем пути могут привести к вывиху лодыжки — количество таких, пусть не страшных, но весьма неприятных травм не счесть.

5.

В правильно подобранной одежде и обуви не жарко В подходящей к летним тренировкам одежде вам поначалу должно быть прохладно. Если же вам жарко еще до того, как начали тренировку, то вам следует надеть спортивный костюм полегче. А что касается обуви, то тут совет будет скорее противоположным. Как бы жарко вам не было — это не повод заниматься спортом в сланцах — только кроссовки, только хардкор.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»