Кипяченная вода оказалась опасней фильтрованной

Ученые из Цюриха сообщили, что кипяченая вода может в некоторых случаях быть опаснее фильтрованной. Как правило, термообработка позволяет эффективно избавиться от возбудителей болезней и уничтожить микроорганизмы.

При этом специалисты отмечают, что при кипячении хлор осаждается и вступает в реакцию с иными химвеществами. Итогом может стать формирование токсичных соединений, приводящих к появлению недугов. Все вирусы, тяжелые металлы и другие соединения не исчезают после кипячения. Скопленный осадок в итоге попадает в тело человека. При высокой концентрации загрязнителей может появиться недомогание и сбой в работе различных органов.

Постоянное потребление кипяченой воды вызывает вывод из тела различных полезных минералов. Не стоит проводить термообработку более одного раза, в чайнике не должна формироваться накипь. Не нужно смешить сырую и кипяченую воду для нового этапа нагрева. Жидкость предварительно стоит очистить от вредных элементов. Подобного легко добиться обычной фильтрацией.

Источник: Новости Ю

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