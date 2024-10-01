Лудоманія — не залежність у чистому вигляді, а розлад невротичної природи

І він лікується, заявляє економіст-кібернетик, колишній гравець, а нині прикладний психолог-магістрант Сергій Романюк в інтерв’ю ZN.UA «Україна на порозі епідемії ігрової залежності. Результати соціологічного дослідження» Володимиру Кіму.

Фахівець розповів про нову концепцію оцінки азартно-ігрового розладу, яка відображає новий погляд на розуміння проблеми. Щоправда найближчим часом її навряд приймуть на офіційному рівні.

Лудоманія — проблема ігрової залежності — не є невиліковним психічним розладом, залежністю в чистому вигляді, а радше розладом невротичної природи, який можна вилікувати, як і будь-який невроз, вважає Романюк.

Експерт зазначив, що це питання є темою для окремої великої професійної розмови на рівні медичної науки.

«На мою думку, некоректно ставити знак рівності між хімічними залежностями та поведінковими потягами. У потягу до азартних ігор немає біологічного механізму залежності, а відповідно й абстинентного синдрому», — наголосив Романюк.

Експерт зазначає, що причиною лудоманії стають особисті обставини гравця, його внутрішні конфлікти, психологічна травма, яку він отримує внаслідок гучного програшу та ігрового стресу.

Нову концепцію азартно-ігрового розладу як ігрового неврозу розробив лікар-психіатр, психотерапевт із 30-річним стажем роботи з гравцями Олексій Олександрович Магаліф.

«Це новий погляд на розуміння цього розладу, який навряд чи найближчим часом буде прийнятий на офіційному рівні», — каже Романюк, який допомагав формувати концепцію.

Фахівець каже, що ця концепція пояснює, як діаметрально різні люди потрапляють у залежність від азартних ігор.

Джерело: https://t.me/znua_live/169466

Новости портала «Весь Харьков»