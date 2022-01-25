Медики назвали напиток, который в считанные минуты снижает уровень сахара
При диабете второго типа основная опасность кроется в том, что уровень сахара в крови быстро повышается и превышает все нормы. Это провоцирует сильную перегрузку организма и внутренних органов.
Существуют продукты и напитки, которые помогают понизить уровень сахара за считанные минуты. Один из таких напитков назвали в Express.
Как отмечают медики, при диабете второго типа организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина.
Это гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Без достаточного количества инсулина сахар может повышаться до опасных уровней и это очень опасно для здоровья.
Помогать организму можно с помощью специальных препаратов, а также – улучшив свой рацион.
Врачи рекомендуют диабетикам употреблять обязательно тутовый чай – он снижает уровень сахара в считанные минуты. Это чай, который производят из листьев тутового дерева (Morus).
Исследования показывают, что тутовый чай компенсирует скачки сахара в крови, которые вызваны приемом некоторых продуктов.
Как оказалось, всего 70 мл этого чая может существенно снизить уровень сахара в крови и быстро нормализовать состояние человека.
Какие продукты быстро повышают уровень сахара
- Сахар и сладкие продукты
- Сладкие безалкогольные напитки
- Хлеб
- Картофель
- Белый рис
Источник: cursorinfo.co.il/