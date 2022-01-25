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Медики назвали напиток, который в считанные минуты снижает уровень сахара

Медики назвали напиток, который в считанные минуты снижает уровень сахара

При диабете второго типа основная опасность кроется в том, что уровень сахара в крови быстро повышается и превышает все нормы. Это провоцирует сильную перегрузку организма и внутренних органов.

Существуют продукты и напитки, которые помогают понизить уровень сахара за считанные минуты. Один из таких напитков назвали в Express.

Как отмечают медики, при диабете второго типа организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина.

Это гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Без достаточного количества инсулина сахар может повышаться до опасных уровней и это очень опасно для здоровья.

Помогать организму можно с помощью специальных препаратов, а также – улучшив свой рацион.

Врачи рекомендуют диабетикам употреблять обязательно тутовый чай – он снижает уровень сахара в считанные минуты. Это чай, который производят из листьев тутового дерева (Morus).

Исследования показывают, что тутовый чай компенсирует скачки сахара в крови, которые вызваны приемом некоторых продуктов.

Как оказалось, всего 70 мл этого чая может существенно снизить уровень сахара в крови и быстро нормализовать состояние человека.

Какие продукты быстро повышают уровень сахара

  • Сахар и сладкие продукты
  • Сладкие безалкогольные напитки
  • Хлеб
  • Картофель
  • Белый рис

Источник: cursorinfo.co.il/

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Темы: здоровье

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