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Медики объяснили, какие болезни можно побороть при помощи воды

Медики объяснили, какие болезни можно побороть при помощи воды

Существуют болезни, которыми можно управлять с помощью воды. Этот напиток не содержит калорий и всегда полезен для здоровья. Медики назвали основные недуги, при которых поможет обычная вода, – передает Lenta.

Нарушения почек. Здоровье почек можно значительно укрепить за счёт употребления достаточного количества воды. Она ускоряет процесс растворения кислоты, превращающейся в камни в почках. Кроме того, вода предохраняет наш организм от разного рода инфекций и токсинов. Нехватка воды – один из факторов риска хронической почечной болезни.

Повышенное давление. Это существенная проблема для миллионов людей, которая намного увеличивает риск инсульта. Обязательно включите в сбалансированную диету достаточное количество воды, поскольку обезвоживание приводит к насильственному закрытию капиллярного русла, что повышает артериальное давление.

Артриты. Это воспалительные заболевания суставов. Известно, что при длительном обезвоживании симптомы артритов усиливаются. Ну а вода помогает как бы смазывать суставы, что делает боль менее острой.

Запоры. Сотни тысяч людей страдают от запоров из-за сидячего образа жизни и неправильных продуктов питания. Налегайте на пищевые волокна, сохраняйте физическую активность и пейте больше воды для того, чтобы ваш кишечник сохранял нормальную подвижность.

Бессонница. Если вы страдаете от бессонницы, самое время увеличить содержание воды в рационе. Употребляйте достаточно воды регулярно, а также соблюдайте строгий режим дня.

Лихорадка. Значительное повышение температуры требует от организма больше воды из клеток. Употребляйте воду, когда температура вашего тела повышается для восстановления потерянных объемов жидкости. Обезвоженность приводит к ухудшению симптомов лихорадки.

Инфекции кишечника. Все скопления в кишечнике необходимо прочищать. А вода подходит для этой задачи идеально. Речь вовсе не о клизмах, а просто о том, чтобы пить больше воды.

Источник life.informator.news

 

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Темы: вода, диета

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