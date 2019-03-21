Областная детская больница №1 получила современный рентген-аппарат
Дозовая нагрузка на детей в среднем уменьшена в 4 раза.
Устройство аппарата позволяет проводить исследования детям на каталках, реанимационным больным. Есть подставка для новорожденных.
По словам главы ХОГА Юлии Светличной, которая ознакомилась с ремонтом больницы и новым рентген-кабинетом, ежегодно областная детская больница №1 принимает около 120 тысяч пациентов – не только из Харьковской области, но и из зоны ООС. Поэтому развитию этого учреждения и обновлению оборудования в нем уделяется особое внимание.
«Ремонт медицинских учреждений является приоритетным заданием развития Харьковской области. Мы продолжим ремонтировать учреждения и параллельно оснащать их качественным, современным оборудованием, – заверила Юлия Светличная. – На 2019 год мы запланировали ремонты 73 медицинских объектов по всей области – и частичные, и капитальные работы. Также продолжим закупать новое оборудование».
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина