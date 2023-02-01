П’ять міфів про здорове харчування, в які багато хто ще досі вірить

В інтернеті про здорове харчування можна знайти дуже багато інформації. Однак далеко не вся вона правдива. Тому важливо бути обережними, інакше можна нашкодити організму.

Ці п’ять тверджень про здоровий раціон можна почути часто. Однак вони – хибні.

▶️ Вегетаріанство – найздоровіше харчування. Насправді, обмежувати себе в деяких продуктах досить небезпечно. Наприклад, повністю відмовлятися від яєць, молочних продуктів тощо. Ви можете зіткнутися з дефіцитом різних речовин, а потім – з дистрофією. Особливо високий ризик для дітей та людей похилого віку. Крім цього, вегетаріанство може призвести до ослабленого імунітету, анемії, уповільненої реакції, пошкодження слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Взагалі найчастіше вегетаріанство приносить організму більше шкоди, а чи не користі.

▶️ Зизифус допомагає при недокрів’ї. Такі китайські фініки насправді містять дуже мало заліза, щоб вилікувати анемію. Так, у 100 г цих продуктів – лише 2-3 мг заліза. Крім того, у подібних фініках багато цукру, тому ризик ожиріння при їх вживанні теж збільшується.

▶️ При помірному споживанні алкоголю можна захиститися від хвороб серця. Насправді алкогольні напої небезпечні, причому для жінок більше, ніж для чоловіків. Згідно з дослідженням, опублікованим у Lancet, навіть якщо вживати помірну кількість спиртного, це все одно може підвищити ризик розвитку раку (рак печінки, легень, молочної залози, кишечника, гортані, стравоходу та ін.). І заснути алкоголь також зовсім не допомагає.

▶️ Через яйця підвищується рівень холестерину. У яєць висока харчова цінність, а ще багато якісного білка. Так, холестерин у них теж є, але він знаходиться в основному в жовтку, причому його набагато менше, ніж в інших джерелах холестерину. Тільки одне яйце на день буде, навпаки, корисним для здоров’я.

▶️ Щоб покращити травлення, потрібно після їжі їсти фрукти. Справа в тому, що у фруктах і так багато цукру. Тому ви можете тільки набрати вагу, якщо постійно будете їх вживати після їжі.

Джерело: pixelinform.com

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