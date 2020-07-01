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Полезно ли супругам спать вместе - исследование

Полезно ли супругам спать вместе - исследование

Пары, которые проводят ночь в одной постели, демонстрируют лучшее качество сна и синхронизацию его ритмов. Такой вывод сделали исследователи из Центра интегративной психиатрии (Германия).

Во многих странах совместный с партнером сон является обычной практикой. Тем не менее, исследования, изучающие связь между общим использованием постели и качеством сна, скудны и противоречивы, пишет medicalxpress.com.

Доктор Хеннинг Йоханнес Дрюс из Центра интегративной психиатрии и его коллеги провели исследование среди 12 молодых здоровых гетеросексуальных пар, которые провели четыре ночи в лаборатории сна. Параметры сна измерялись как в присутствии, так и при отсутствии партнера. Фиксировались мозговые волны, движения, дыхание, мышечное напряжение, ритм сердца. Кроме того, добровольцы заполнили опросники о продолжительности отношений, степени страстной любви, глубины отношений и т.п.

Результаты показали, что сон с быстрыми движениями глаз меньше нарушается у пар, спящих вместе. Это открытие является особенно актуальным, поскольку быстрый сон связан с регулированием эмоций, консолидацией памяти, социальными взаимодействиями и творческим решением проблем.

Команда также обнаружила, что пары синхронизируют свои схемы сна, когда спят вместе. Эта синхронизация положительно связана с глубиной отношений. Чем выше участники оценивали значимость своих отношений, тем сильнее была у них синхронизация с партнером во сне.

Исследователи обнаружили, что совместный с партнером сон улучшает и стабилизирует быстрый сон, что, в свою очередь, улучшает социальное взаимодействие и снижает эмоциональный стресс.

Интересно, что было также выявлено увеличение количества движений у пар, которые делят кровать. Однако эти движения не нарушают архитектуру сна и не означают, что партнеры мешают друг другу ночью.

Исследование помогает понять значение совместного сна для психического здоровья.

Источник: rz.com.ua/

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Темы: любовь, сон

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