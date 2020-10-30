Психолог перечислила основные причины осенней депрессии

Осенней депрессии не бывает у людей, которые занимаются планированием собственной жизни и успешно реализуют желания. Так считает психолог Александра Чесалова, которая рассказала корреспондентам информационного портала «НьюИнформ» об основных причинах осенней хандры, а также о том, как преодолеть ее.

«С приходом холодов у людей обостряются хронические недуги, плюс, из-за дефицита солнца слабеет иммунитет, поэтому организм подвергается инфекционным угрозам. Сказывается и психологический фактор — в частности, снижение бодрости духа, появление мрачных мыслей и тоски», — отметила психолог, добавив, что причиной осенней депрессии может быть даже необходимость перестраиваться на рабочий ритм после летнего отпуска. Но в этом случае вероятность развития тяжелой депрессии минимальная.

Более серьезные угрозы нависают над людьми, у которых есть те или иные проблемы со здоровьем. «Обострение болезней может быть значительным фактором развития депрессии. Но не только. Причиной осенней хандры может быть и отсутствие пары, и нереализованность в той или иной сфере жизни, и даже недостаток физической активности», — пояснила психолог.

Основной способ защиты от депрессии — это, как уверена Чесалова, планирование своей жизни. «У человека должны быть цели, к которым он будет двигаться. Придумайте себе планы на будущее лето, и вы сможете легче пережить зиму. Организуйте график работы и отдыха, чтобы защититься от переработок и поддерживать настрой», — добавила Чесалова.

Источник: Новости Ю

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