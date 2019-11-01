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Сегодня 10:37
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«Разгоняем метаболизм»: прогулки по утрам и прохладная спальня ускорят обмен веществ

«Разгоняем метаболизм»: прогулки по утрам и прохладная спальня ускорят обмен веществ

Сегодня ГолосUA поделится советами экспертов о том, как ускорить метаболизм.

Медики уверяют, что для нормального метаболизма очень полезно пить больше жидкости  и больше двигаться.

При этом есть еще много факторов, которые влияют на ускорение метаболизма.

Прежде всего это достаточное количество молочных продуктов в вашем рационе. Для снижения веса и роста  мышечной массы нужно употреблять больше молочного,  и особенно кисломолочного, а это творог, йогурт и ряженка.

Во-вторых, на метаболизм влияет температура в спальне.

Не следует спать в тепле, говорят эксперты. Согласно исследованиям, в спальне нужно установить температуру не выше 19 градусов, тогда намного будет активнее сжигаться «коричневый» жир - именно он используется для обогревания тела.

Не следует в своем рационе полностью исключать углеводы. Конечно, диеты с их низким содержанием полезнее диет с минимумом жиров, но полностью отказываться от них не стоит, особенно заниматься спортом. Дело в том, что мышцы требуют гликогена, а он  вырабатывается из углеводов, в обратном случае у вас всего-навсего не будет энергии.

Очень полезно гулять по утрам. Для правильного метаболизма очень важна тренировка или обычная прогулка при дневном свете. Замечено, что  утренняя активность помогает лучше спать.

Источник: golos.ua

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