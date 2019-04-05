Вода, клетчатка и движение: улучшаем пищеварение естественным путём

Проблемы с пищеварением существенно осложняют нашу жизнь. Однако, избавиться от них можно самостоятельно, без вмешательства врачей. Диетологи составили перечень из 11 способов, которые могут вам избавиться от проблем с пищеварением.

Ешьте «настоящую» еду. Обработанные продукты – один из факторов, ведущих к проблемам с пищеварением. Фастфуд, обработанное мясо, сладости – всё это сдержит рафинированные углеводы, трансжиры и пищевые добавки, которые способствуют проблемам с сердцем и пищеварением. В последнем случае всё вполне может закончиться, например, язвенным колитом. Замените эти продукты на «настоящую», не обработанную еду – овощи, фрукты, крупы, мясо и рыбу.

Ешьте больше клетчатки. Клетчатка способствует здоровому пищеварению и выступает в роли своеобразной «зубной щётки» для кишечника. Клетчатка содержится в отрубях, орехах, бобах и семенах, а также в некоторых видах овощей.

Употребляйте здоровые жиры. Жир – это полезно, если мы говорим о правильном жире. Например, чтобы не испытывать проблем с пищеварением, нужно употреблять больше омега-3 жирных кислот. Ими богаты семена льна, чиа, орехи и красная рыба.

Пейте воду. Малое количество употребляемой жидкости ведёт к запорам. Чтобы такого не произошло выпевайте хотя бы 1,5 – 2 литра.

Не поддавайтесь стрессу. Гормоны стресса оказывают прямое влияние на пищеварение. В состоянии стресса ваш организм думает, что у него нет времени на возню с пищей, поэтому возникают проблемы с перевариванием. Всё это может привести как к запору, так и к диарее.

Ешьте спокойно. Быстрое поглощение пищи ведёт к вздутию живота, метеоризму и расстройству желудка. Поэтому не торопитесь, ешьте спокойно. И будет лучше, если во время еды вы откажетесь от просмотра телевизора и смартфона.

Тщательно пережёвывайте свою еду. Говорят, что пищеварение начинается во рту. Чем тщательнее вы пережуёте пищу, тем легче будет организму её усвоить.

Двигайтесь. Да, ваша физическая активность тоже сказывается на пищеварении. Умеренные аэробные нагрузки увеличивают проходимость кишечника на 30%. Бегайте, катайтесь на велосипеде, плавайте. Делайте всё это регулярно и проблем с пищеварением будет меньше.

Слушайте своё тело. Считается, что организму нужно как минимум 20 минут после еды, чтобы понять, что ваш желудок наполнился. Поэтому не спешите утолять чувство голода безмерным количеством еды. Лучше подождите немного и прислушайтесь к своему телу.

Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь плохо сказывается на состоянии желудка и ведёт к язве. Также прекратите есть пере сном и по ночам: пище нужна гравитация, чтобы опускаться вниз по организму. А если после еды вы ложитесь спать, то это чревато изжогой и другими проблемами.

Не забывайте о питательных веществах. Пробиотики, цинк, глутамин – всё это полезно для желудка и кишечника. И всё это сейчас можно купить в аптеке в удобной форме. Также эти вещества можно получить из различных продуктов: пробиотики есть в кефире и йогуртах, цинком богаты моллюски и семена подсолнечника, глутамин содержит индейка и миндаль.

Источник: Новости Ю

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