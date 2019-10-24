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Як прискорити обмін речовин: названо п’ять способів

Як прискорити обмін речовин: названо п’ять способів

Прискорити метаболізм (обмін речовин) можна за допомогою продуктів, які ми вживаємо щодня.

Крім того, з’ясувалося, що спрацьовує короткострокове голодування. Загалом американський фітнестренер Тео Бреннер-Роуч виділяє п’ять основних способів, пише “НВ”:

1. Гостра їжа може прискорити метаболізм завдяки речовині під назвою капсаїцин. При цьому у дослідженнях зазначено, що страва того ступеня гостроти, яку ви у змозі терпіти, допоможе спалити всього 10 додаткових калорій за один прийом їжі.

2. Вживання зеленого чаю також посприяє цьому процесу. Він може підвищити рівень метаболізму на 4%.

3. Холодна вода може тимчасово прискорити ваш метаболізм завдяки ефекту, відомому як “термогенез, викликаний водою”. Обмін речовин може прискоритися на 5-30% на 60-90 хвилин.

4. Термогенез або нетренувальна активність (Non-Exercise Activity Thermogenesis або NEAT) – це витрата енергії під час повсякденної діяльності.

5. Короткострокове голодування (36-48 годин) може прискорити ваш метаболізм на 3,6-10%.

Источник: svidok.online

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