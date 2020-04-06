Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 98

Вода спасает от коронавируса: врач объяснил, почему важно пить во время эпидемии

Вода спасает от коронавируса: врач объяснил, почему важно пить во время эпидемии

Обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19.

Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности, пишет Sözcü.

Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль напомнил, что вода обеспечивает выведение токсинов, регулирует температуру тела, а также густоту крови. В противном случае токсины накапливаются в крови. Так у человека может развиться мочекаменная болезнь или почечная недостаточность.

Одной из мер защиты от коронавирусной инфекции Акгюль назвал поддержание иммунитета, для чего необходимо правильное и сбалансированное питание.

"Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы", – подчеркнул он.

Кроме того, он напомнил, что полоскание рта соленой или теплой водой принесет пользу. Также потребление воды через частые интервалы времени предотвращает обезвоживание и способствует повышению иммунитета.

По его словам, летом нужно выпивать минимум два литра воды, а зимой – 1,5 литра.

Источник: www.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На знак подяки українським лікарям в Неаполі місцеві жителі включили "Дикі танці" Руслани
Сегодня 09:19    26
Минздрав проверил больницы для пациентов с коронавирусом
Сегодня 08:49    48
Турецькі лікарі провели успішні випробування вакцини від коронавірусу
Сегодня 08:19    96
В Украине - 1308 случаев COVID-19, 32 человека умерли
05.04.2020 22:22    344
Обнародованы номера горячих линий по вопросам COVID-19 во всех областях Украины
05.04.2020 21:00    229
На Харьковщине соблюдение карантина будут контролировать 1,5 тысячи полицейских
05.04.2020 19:35    363
В Германии отмечается снижение заболеваемости на COVID-19
05.04.2020 19:00    308
В Испании третий день снижается число умерших от коронавируса за сутки
05.04.2020 17:07    293
Индия запретила весь экспорт лекарств от коронавируса
05.04.2020 15:51    282
В ВСУ обнаружили третий случай коронавируса
05.04.2020 15:15    277
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 