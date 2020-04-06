Вода спасает от коронавируса: врач объяснил, почему важно пить во время эпидемии

Обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19.

Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности, пишет Sözcü.

Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль напомнил, что вода обеспечивает выведение токсинов, регулирует температуру тела, а также густоту крови. В противном случае токсины накапливаются в крови. Так у человека может развиться мочекаменная болезнь или почечная недостаточность.

Одной из мер защиты от коронавирусной инфекции Акгюль назвал поддержание иммунитета, для чего необходимо правильное и сбалансированное питание.

"Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы", – подчеркнул он.

Кроме того, он напомнил, что полоскание рта соленой или теплой водой принесет пользу. Также потребление воды через частые интервалы времени предотвращает обезвоживание и способствует повышению иммунитета.

По его словам, летом нужно выпивать минимум два литра воды, а зимой – 1,5 литра.

Источник: www.obozrevatel.com/

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