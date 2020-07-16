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Возможные улучшения здоровья, если не употреблять алкоголь 4 недели

Возможные улучшения здоровья, если не употреблять алкоголь 4 недели

В период праздников и отпусков мы частенько забываем, что алкоголь очень опасен для организма, и регулярное его употребление приводит ко множеству неприятных последствий. А вот отказ от алкоголя в точности наоборот — способствует улучшению здоровья. Как именно? Подробный ответ на этот вопрос вы найдете ниже.Любите выпить бутылочку пива после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться и «разгрузить мозги»? А может быть бокал вина за ужином для лучшего пищеварения и хорошего аппетита? Хотим вас разочаровать, подобные привычки не идут на пользу ни вашему ментальному, ни физическому здоровью.

Лучше как можно скорее от них отказаться. А чтобы у вас появилось больше мотивации, приведем подробную хронологию изменений за 28 дней без спиртного.

1.

Первая неделяВозможные улучшения здоровья, если не употреблять алкоголь 4 неделиВы удивитесь, но уже в первую неделю отказа от алкоголя у вас значительно улучшится аппетит. Если раньше вместо еды вы могли выпить бокал пива, то сейчас отдадите предпочтение чему-то сытному и, как правило, сладкому.

Кроме того, уже скоро вы заметите, как улучшится качество вашего сна. Правда, первые несколько дней придется непросто… Те, кто привык засыпать, «приняв на душу», будут мучиться от головных болей, бессонницы и тревожности. Так организм реагирует на происходящие перемены.

 

2.

Вторая неделяВозможные улучшения здоровья, если не употреблять алкоголь 4 неделиУже со второй недели начнется медленное очищение печени, ведь, как известно, во время употребления спиртного ее клетки постепенно разрушаются, образуя на поверхности своего рода рубцы. К счастью, этот орган можно восстановить, но данный процесс займет довольно много времени.

Вернее, длительность восстановительного периода напрямую зависит от того, как долго и часто человек пил до этого. Если он не слишком увлекался алкоголем, очищение пройдет гораздо быстрее.Женщинам особенно следует обратить внимание на этот приятный момент, ведь вместе с печенью очищается и их кожа. Кроме того, уже на второй неделе улучшится кровообращение, пищеварение и нормализуется работа ЖКТ.

3.

Третья неделяВозможные улучшения здоровья, если не употреблять алкоголь 4 неделиУже на третью неделю без спиртного вы начнете замечать внешние признаки улучшения здоровья. Исчезнут темные круги под глазами, пройдут синяки и отечность на лице, станут светлее зубы.

Кстати, что касается зубов. После 20-дневного отказа от алкоголя, зубная эмаль станет гораздо крепче благодаря нормализации слюноотделения.

4.

Четвертая неделяВозможные улучшения здоровья, если не употреблять алкоголь 4 неделиНа четвертую неделю произойдет самое приятное для девушек — они заметят заметное уменьшение веса. Всего за этот месяц, всего лишь отказавшись от спиртного, можно похудеть примерно на 46 кг.

Также 28-дневного воздержания от выпивки, у вас нормализуется кровяное давление, что поможет предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: алкоголь

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