Врач рассказала о пользе ежедневного бокала шампанского

Небольшая ежедневная доза шампанского может быть полезна для улучшения работы сердца и мозга, – об этом сообщила врач-диетолог Арина Смолова.

Врач рассказала о пользе ежедневной умеренной порции шампанского, не превышающей одного бокала. По словам эксперта, существует ряд исследований свойств данного напитка, проведенных по всему миру. Их данные свидетельствуют: игристое вино оказывает положительное влияние на функционирование мозга.

«Шампанское способно приостановить развитие слабоумия и даже повернуть вспять болезнь Альцгеймера», — назвала специалист один из полезных эффектов напитка.

Смолова пояснила, что шампанское содержит полифенолы – вещества винограда, способные тормозить процессы когнитивного упадка. Эти вещества препятствуют накоплению в головном мозге нейротоксичных белков (амилоидных пептидов), с которым тесно связано развитие слабоумия.

Шампанское, как и другие напитки из винограда, обладает антиоксидантными свойствами, благодаря которым может бороться с воспалительными процессами организма. Медик рассказала, что оно богато растительными флавоноидами, сокращающими количество холестериновых бляшек в сосудах, препятствуя тем самым развитию опасного для сердца атеросклероза.

Помимо способности уменьшать количество «плохого» холестерина в крови, напиток также обладает свойством улучшать состояние кожных покровов. Другое его полезное качество – замедление старения: оно присуще шампанским винам розовых и красных сортов, отметила эксперт.

Врач подчеркнула, что ежедневная доза шампанского должна быть строго умеренной.

«Считается, что полезная доза – это 50 граммов вина в день. В целом допустимый максимум не должен превышать одного бокала в сутки», — рассказала Смолова.

Медик напомнила, что игристый напиток быстро всасывается в кровь и ускоряет наступление опьянения. Как любой алкоголь, он может негативно воздействовать на репродуктивные функции, печень. Вдобавок повышает кислотность желудка, поэтому при имеющихся проблемах с пищеварением от него лучше отказаться.

Источник: Новости Ю

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