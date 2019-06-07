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Xiaomi представила умную зубную щетку Oclean X с сенсорным экраном: фото, цена

Xiaomi представила умную зубную щетку Oclean X с сенсорным экраном: фото, цена

Ни дня не проходит без интересных новинок на краудфандинговой площадке Xiaomi. Вчера был фильтр на смеситель, а сегодня - умная зубная щётка Oclean X, на которую уже на старте поступило более 20 000 заказов. Устройство, что называется, выстрелило, и на то есть все причины. Сразу стоит сказать, что выглядит она необычно, да и сенсорный экран в зубной щетке - огромная редкость. Конечно же, производством занимается Xiaomi которая умеет создавать уникальные гаджеты по приятной цене.

 

Xiaomi представила умную зубную щетку Oclean X с сенсорным экраном: фото, цена

 

Oclean X пытается быть вашим персональным консультантом по чистке зубов. Щётка расскажет, насколько эффективно вы это делаете, где халтурите и какой режим вам подходит больше всего. Также есть оценка силы надавливания и продолжительности чистки. Другими словами, щетка сама за вас почистит зубы, и даже подскажет, как делать это правильно. Скорее всего, такая щетка отлично подойдет для детей, которые ничего не понимают в чистке зубов.

 

Xiaomi представила умную зубную щетку Oclean X с сенсорным экраном: фото, цена

 

Известно, что цена на момент выхода на рынок будет достигать около тысячи гривен, что заметно дешевле конкурентов.

Источник: znaj.ua

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