У Львові провели рідкісну операцію — дівчині з раком кісток пришили ногу задом наперед

У Львові лікарі трьох міст виконалу рідкісну операцію — ротаційну пластику! Аби зберегти функціональність ноги юній дівчині з онкологією, хірурги видалили середню частину кінцівки, а нижню перевернули на 180 градусів і пришили задом наперед. Унікальне втручання провели у Дитячій Лікарні Святого Миколая.

Про свій небезпечний діагноз — рак кісток — Юля з Івано-Франківська дізналась за день до свого 18-річчя. Вона вдарилась ногою, звернулася до лікарів і після ретельного обстеження почула діагноз: остеосаркома 2B стадії. Дівчину почали лікувати місцеві онкологи Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні. Призначили шість сеансів хіміотерапії, однак вони не допомогли. Хвороба прогресувала і могла вбити юну дівчину.

- Подальше поширення агресивної пухлини можна було зупинити лише в один спосіб — терміново видалити уражену стегнову кістку. Але у Юлі рак вже поширився і на колінний суглоб, тож мова йшла про ампутацію ноги на високому рівні. Аби поборотися за якість життя дівчини та зберегти кінцівку максимально функціональною, свої зусилля об’єднали лікарі трьох міст: Івано-Франківська, Львова та Києва. Після декількох консиліумів вони вирішили провести рідкісну для Україну операцію — ротаційну пластику. Готувалися до втручання спеціалісти одразу чотирьох лікарень: Київської міської дитячої клінічної лікарні N2, Київського міського центру пластичної мікрохірургії, Івано-Франківська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня та Дитячої Лікарні Святого Миколая Перше медичне об'єднання Львова.

РОТАЦІЙНА ПЛАСТИКА — це хірургічне втручання у дітей, яким через рак кісток видаляють частину ноги разом з коліном. А нижню частину кінцівки разом зі стопою повертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки — задом наперед. Таким чином, стопа стає виконувати роль коліна, що дозволяє згодом встановити функціональний протез і наскільки це можливо зберегти чутливість та рухливість кінцівки.

Унікальне втручання мультидисциплінарна команда лікарів з трьох міст виконала у львівській Дитячій Лікарні Святого Миколая. Спершу хірурги видаляють уражені саркомою кістки: це частина стегна, гомілки та колінний суглоб. У режимі реального часу просто під час операції спеціалісти обстежують у лабораторії тканини на злоякісність, аби бути певними, що видаляють всю пухлину — без залишку та з достатнім відступом. Наступний етап операції — та сама ротаційна пластика. Команда приступає до з’єднання двох кісток різних діаметрів — стегнової та великогомілкової, останню при цьому розвертають на 180 градусів — п’яткою вперед. Після цього накладають гіпс та фіксують металевою пластиною. Рідкісна для України операція минає успішно.

Юля вже повернулася до Івано-Франківська й продовжує хіміотерапію та боротьбу з недугою. Коли ж нога остаточно загоїться і в дівчини з’явиться більше сил, вона зможе займатися із фізичним терапевтом та розробляти ногу. Потім на Юлю чекає протезування. Функцію видаленого колінного суглоба виконуватиме стопа, завдяки чому дівчина зможе отримати функціональний протез і опанувати ходьбу.

Дякуємо команді лікарів Юрій Томащук, Сергей Бидула, Serg Ryabchun, Олександр Калінчук, Halyna Hachkevych, Bohdan Matviyiv за чудову роботу.

Давайте підтримаємо Юлю та побажаємо їй в коментарях сил для одужання!

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552601604662&__cft__[0]=AZXNMjMVTUWrZneK2YHSGTbdQ3AjxOjDMjhcWJ5oWFmTKcwgTMEDibDeOEVRauIqnicDF11QfY8m3mtaBJTAdZKZhGbPWYKyTN7KX6J6d2iUg4l-rvQ3WEm_dr4NIFxwCSH79aoMp5a-Ja5So8I_4fgptb2evrSIxEVTN1HTe_IjGA&__tn__=-UC%2CP-R

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