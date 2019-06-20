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Украина вошла в список стран, где не доверяют вакцинации

Украина вошла в список стран, где не доверяют вакцинации

Только 50 % украинцев доверяют вакцинации и считают прививки эффективным способом избежать определенных заболеваний.

Об этом указано в опросе фонда Wellcome Trust.

Среди стран Восточной Европы в Украине один из самых низких уровней доверия к вакцинации. Только половина опрошенных согласилась с тем, что вакцинация – надежный способ избежать опасных заболеваний.

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Исследователи провели параллель с тем, что низкий уровень доверия вакцинации сказывается на том, что Украина в числе стран-лидеров по числу заболевших корью за последнее время. В одном рейтинге с Украиной оказались такие страны, как Йемен, Бразилия, Мадагаскар, Филиппины, Судан, Франция, Сербия и Таиланд.

В отчете сказано, что самый высокий уровень недоверия к вакцинации в странах с наиболее высоким доходом.

Что касается стран, в которых вакцинацию считают эффективной, то в Беларуси это 62 %, в Молдове – 49 %, в России – 62 %, в Румынии – 75 %, в Чехии – 76 %, в Венгрии – 78 %, в Словакии – 80 %, в Польше – 84 %.

Также в 20 % европейских стран считают, что вакцины могут быть небезопасными или сомневаются в их безопасности.

В целом, 79 % людей во всем мире согласны, что вакцинация – безопасный процесс.

Максимальное количество граждан считает вакцины эффективными в Бангладеше, Индии, Египте, Руанде, Афганистане, Либерии, Танзании, Узбекистане, Венесуэле, Нигерии. Никарагуа и так далее.

Источник: bykvu.com

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