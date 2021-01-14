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“Щоб запобігти новим пандеміям”: створили універсальну вакцину проти усіх видів коронавірусу

“Щоб запобігти новим пандеміям”: створили універсальну вакцину проти усіх видів коронавірусу

Не секрет, що пандемія коронавірусу може бути не останньою, адже це ph вірус і він постійно мутує, тож вчені створили вакцину, яка сприяє виробленню антитіл навіть проти тих коронавірусів, компоненти яких не були “зашиті” в препарат.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Доклінічні випробування показують дуже перспективні результати. Ймовірно, вакцина дозволить запобігати майбутнім пандеміям інфекціям сімейства коронавірусів.

Специфіка коронавірусів

Вірус SARS-CoV-2 лише один з безлічі в сімействі коронавірусів. Раніше коронавіруси SARS і MERS також провокували епідемії, але з меншою кількістю жертв.

Універсальну вакцину розробили дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту. Її дія направлена проти широкого спектра родини коронавірусів, багато з яких циркулюють в популяціях тварин. Вакцина допоможе попередити нові майбутні епідемії.

Як працює вакцина

  • Нова вакцина складається з мозаїчних білкових наночастинок, які містять 60 субодиниць 8 різних коронавірусів.

Тобто, вакцина несе фрагменти спайкових білків коронавірусів (які й потрібні для інфікування). Спайкові білки можуть зв’язуватися з відповідними білками в клітині для вироблення імунної відповіді.

Нову вакцину вже протестували на моделях мишей і результати виявилися багатонадійними.

  • Вакцинація викликала різноманітну відповідь антитіл, які, реагували на родинні штами коронавірусів, фрагментів яких не було у вакцині.

Тобто, це означає, що при формуванні імунної відповіді до декількох різних варіантів фрагментів коронавірусів відбувається процес навчання імунітету.

Вчені навчили імунітет розпізнавати коронавіруси

Імунна система вчиться розпізнавати загальні риси коронавірусів і в результаті — реагувати на абсолютно новий коронавірус, з яким організм людини ще не знайомий.

Коментар: SARS-CoV-2 навряд чи стане останнім коронавірусом, що провокує пандемію, тому потенціал нової вакцини дуже важливий для захисту людини“, – зазначили автори.

Що далі робитимуть вчені

Поки дослідники вивчають весь механізм, що лежить в основі цього явища. Наступним кроком стане оцінка ступеня ефективності імунної відповіді для запобігання інфікування або зниження симптомів інфекції.

Очевидно, що новий підхід має потенціал навіть для SARS-CoV-2, хоча проти нього вже розроблені вакцини з високим ступенем захисту.

Але це однозначно хороша новина, адже наразі відомо про кілька серйозних мутації, зокрема у Великій Британії виявили новий штам вірусу та в ПАР. Ці мутації вважають заразнішими за SARS-CoV-2.

Источник: chasdiy.org/

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