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Употребление шоколада раз в неделю уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление шоколада раз в неделю уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые выяснили, что шоколад помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Для получения положительного эффекта достаточно употреблять его раз в неделю.

Специалисты отметили, что шоколад положительно влияет на кровяное давление и на слизистую оболочку кровеносных сосудов. Ученые провели комбинированный анализ исследований за последние 50 лет, в которых определялась связь между употреблением сладости и закупоркой коронарных артерий. Всего обнаружилось 6 научных работ, в которых приняли участие более 336 тыс. чел. Эксперты установили, что включение в рацион шоколада как минимум раз в неделю на 8% снижало риск возникновения коронарной недостаточности, по сравнению с людьми, которые намного реже едят данный продукт.

Дело в том, что в нем содержатся полезные для сердечной мышцы вещества, такие как флавоноиды, метилксантины, полифенолы, а также стеариновая кислота. Они имеют свойство уменьшать воспалительные процессы и повышать уровень хорошего холестерина.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: шоколад

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